Feriado de 1° de maio será de tempo estável e calor de 35°C em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a quarta-feira (1°), será de sol o dia todo sem nuvens no céu. O dia ainda será marcado por altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por conta da atuação de um sistema de alta pressão em vários níveis da atmosfera inibe a formação de nuvens e chuvas em grande escala. Além disso, o calor acima da média e a presença de ar seco podem causar impactos à saúde, por isso o alerta para exposição ao sol em períodos mais críticos.

Continue Lendo...

A temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.