Feriado de Corpus Christi será de sol e tempo estável em Três Lagoas

O feriado de Corpus Christi, quinta-feira (8), será de tempo aberto, sol e seco, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo segue estável, com dia ensolarado e não tem previsão de chuva para toda costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Três Lagoas esta sob efeito de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada com rápida elevação durante o dia.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 15°C, e a máxima não passa dos 29°C.