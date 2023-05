Feriado do Dia do Trabalho existe desde 1925

O dia do trabalho, ou do trabalhador não é celebrado somente no Brasil. Em cerca de 80 países o dia primeiro de maio é considerado feriado. A data, é claro, não foi escolhida por acaso. Ela surgiu depois que uma greve operária que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. Naquela época, os trabalhadores já lutavam por melhoria das condições de trabalho como: redução da jornada de 13 para oito horas, o aumento de salários, o descanso semanal e as férias.

No Brasil o Dia do Trabalho foi instituído no Governo de Artur Bernardes, em 1925. Antes disso, na cidade de São Paulo, em 1917 ocorreu uma greve geral que pedia basicamente os mesmos benefícios que os americanos e mais a proibição do trabalho infantil.

Foi no dia 1º de maio de 1940 que Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo.

Apesar de algumas pessoas acharem confortável suas rotinas de trabalho, outros reclamam do peso que carregam todos os dias. Mas o que todos concordam é que não dá pra ficar desempregado.

Em Três Lagoas, o setor de serviços ainda é o que mais gerou empregos nos três primeiros meses deste ano. No saldo entre admissões e desligamentos, as mulheres são as que apresentam o melhor número.

Nos três primeiros meses do ano 281 homens mantiveram suas colocações de trabalho na cidade. Já entre as mulheres, foram 347. A oferta de vagas foi maior, em primeiro lugar, entre as pessoas com idades entre 18 e 24 anos. Em segundo lugar foi a faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos.

Muitos destes trabalhadores passaram pela Casa do Trabalhador que é uma agência de empregos diretamente ligada a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Por dia, passam pelo local cerca de 180 pessoas.

