O feriado de 7 setembro, será de altas temperaturas, céu com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a quinta-feira começou com um vento gelado e tem uma frente fria se deslocando por Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva apenas para o final de semana em Três Lagoas.

A mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.