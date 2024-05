Feriado será de sol e tempo estável em Três Lagoas

O tempo permanecerá firme nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31), com sol e elevação gradativa das temperaturas, em Mato Grosso do Sul. O feriado de Corpus Christi será de sol e tempo estável em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação da alta pós-frontal favorece o tempo seco e estável em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Três Lagoas amanhece com mínima de 11°C e a temperatura máxima nesta quinta-feira será de 25°C. Em Paranaíba a mínima é de 12°C e máxima de 25°C.

Em Campo Grande, o feriado inicia com 12°C e chega aos 24°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima é de 8°C e a máxima de 21°C.

Na fronteira com o Paraguai, os termômetros em Ponta Porã marcam 8°C pela manhã e 20°C à tarde. Anaurilândia, no Leste, apresenta variação entre 9°C e 23°C.