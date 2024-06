Ferrovia: Do progresso à saudade

Três Lagoas vai completar no dia 15 de junho, 109 anos de emancipação político -administrativa. A chegada da ferrovia foi um dos primeiros marcos do crescimento da cidade, e deu origem a esplanada da NOB, antiga Noroeste do Brasil, onde ainda existem muitos ferroviários aposentados.

A partir desta semana, o Grupo RCN, através dos seus veículos de comunicação, começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre a história de Três Lagoas.

A primeira reportagem exibida nesta segunda-feira (3), mostra um pouco da história da ferrovia, que foi tão importante para o progresso de Três Lagoas, e fez parte da vida de muitos três-lagoenses.

Quem anda pela região central de Três Lagoas ainda se depara com muitos imóveis e estruturas que remetem à ferrovia. Na Esplanada da NOB, bem como em toda a extensão da área que durante anos passaram os trilhos, é possível ver muitas casas da antiga Rede Ferroviária e com ex- ferroviários que se recordam bem dos tempos de ouro da ferrovia.

