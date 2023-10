Festa de universitários termina em pancadaria no Arena Mix

Uma briga generalizada terminou com uma pessoa ferida, após um evento de universitários acabar em pancadaria, na madrugada deste domingo (29), na saída do centro de eventos Arena Mix, localizado na avenida Talfic Fahan, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Por volta de 1h, a Polícia Militar precisou empenhar duas viaturas para atender uma ocorrência de briga generalizada, nos portões do Arena Mix, e outra para comparecer no Hospital Auxiliadora, para onde uma das vítimas havia sido levada, após ser agredida na briga.

No local, foi feito contato com um homem, de 34 anos, que contou aos militares, que estava participando de um evento promovido pelos estudantes de engenharia de uma Universidade Federal, quando na saída, observou uma briga generalizada e sem motivos algum, participou do tumulto.

No Hospital Auxiliadora, um homem, de 25 anos, relatou ter participado da festa e ter sido cercado e surrado com socos, chutes e pauladas, por várias pessoas que teriam o linchado na saída do evento. Questionado pelos policiais da Força Tática, o homem disse não saber quem eram os agressores e nem o motivo da agressão, também não sabia precisar quantas pessoas o teriam agredido.

A vítima não acompanhou os militares até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), devido ter ficado em observação por ter sofrido vários machucados na cabeça, excessiva perda de sangue e escoriações pelo corpo. Para os militares, os funcionários do hospital teriam relatado que a vítima não corria risco de morte, mas que a observação seria necessária, pois a vítima havia levado bastante golpes na cabeça.

O caso foi registrado na Depac como lesão corporal dolosa e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.