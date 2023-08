Festa do Folclore começa na quinta-feira com show da dupla Matogrosso e Mathias

A Diretora de Turismo, Lidiane Ferreira, e o Diretor de Cultura, Hericksen Plesley, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), participaram do programa RCN Notícias, desta quarta-feira (16). Eles abordaram sobre a tradicional Festa do Folclore, que ocorre todo ano em Três Lagoas. “Começa amanhã, a 33ª edição dessa grandiosa festa, com a dupla Matogrosso e Mathias, no dia 18 teremos o show do Raça Negra, dia 19 tem a Roberta Miranda, e dia 20 finalizamos com Guilherme e Santiago. Além das atrações locais, que serão 21 artistas”, destacou o diretor Hericksen.

Confira a reportagem completa: