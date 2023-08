Festa do Folclore começa nesta quinta e expectativa é atrair 15 mil pessoas

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas começa nesta quinta-feira (17), e finaliza no domingo (20). Será na Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), área central da cidade. A comissão organizadora já está finalizando a montagem da estrutura da festa, que deve atrair cerca de 15 mil pessoas por dia, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes.

As crianças terão a oportunidade de se divertir ao máximo no parque de diversões, que contém roda gigante, tromba-tromba, carrossel, montanha russa, entre outros.

Além disso, o evento terá a presença de dois palcos distintos: um dedicado aos shows regionais e outro como palco principal. Entre as emocionantes atrações da festa, destacam-se os espetáculos da renomada Banda Raça Negra, Roberta Miranda, Matogrosso e Matias, Guilherme e Santiago, sem deixar de mencionar os artistas locais e as apresentações culturais.

