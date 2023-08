Festa do Folclore reforça segurança com monitoramento e reconhecimento facial

A 33ª edição da Festa do Folclore começou e trouxe consigo uma abordagem robusta para garantir a segurança do evento. Um sistema de monitoramento de câmeras foi integrado com as forças policiais, visando assegurar a tranquilidade durante essa celebração tradicional.

São dezoito câmeras, distribuídas tanto dentro quanto fora do evento. Algumas delas possuem capacidade de reconhecimento facial, permitindo a identificação e monitoramento de indivíduos suspeitos. O objetivo é inibir potenciais atos de violência, vandalismo, roubos e agressões, fortalecendo a segurança em todos os aspectos do evento.

