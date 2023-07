Festa do Folclore será em agosto e terá quatro grandes shows

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas será realizada de 17 a 20 de agosto na Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), área central da cidade. Entre as atrações anunciadas pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), nesta semana, estão os shows com a Banda Raça Negra, Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias e Guilherme e Santiago.

O prefeito destacou que serão quatro grandes shows para a população de Três Lagoas que, segundo ele, é merecedora de bons eventos. Guerreiro já havia anunciado que neste ano pretendia realizar um grande evento. Além dos shows, haverá ainda praça de alimentação e apresentações culturais.

De acordo com extrato publicado no Diário Oficial desta semana, a empresa Evolution de Eventos Ltda foi contratada pelo valor de R$ 380 mil para a realização de show musical a ser apresentado pela Banda Raça Negra.

Também foi publicado o extrato de contratação da empresa LG Reis Organização de Eventos Ltda para a realização de show musical a ser apresentado pela dupla Guilherme e Santiago. O valor total contrato é de R$ 200 mil, incluso cachê da banda, equipe e artista, logística até Três Lagoas por meio de transporte terrestre e aéreo, alimentação, hospedagem de toda a equipe, transporte local, abastecimento do Camarim e os carregadores.

Dos demais shows, ainda não houve a publicação dos contratos no Diário Oficial.

Essa será a 33ª edição da Festa do Folclore, que terá praça de alimentação e contará com a participação de entidades sem fins lucrativos de Três Lagoas, sendo que a renda será utilizada no custeio dos projetos oferecidos por essas instituições. No ano passado, a organização da praça de alimentação ficou sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Da Costa Leste/MS (Abrasel). Para este ano, a prefeitura ainda não informou se a Abrasel será a responsável pela praça de alimentação novamente.

HISTÓRIA

A Festa do Folclore de Três Lagoas foi idealizada pelo exprefeito José Lopes, em 1983. Depois dele, outros prefeitos asseguraram a realização do evento. Inicialmente a festa tinha um cunho educativo, através das escolas, e com o passar dos anos, tomou grandes proporções, sempre mantendo o resgate da cultura folclórica, quando se comemora o Dia do Folclore.