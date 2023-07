Festa do Folclore terá shows, praça de alimentação e muita diversão

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas será realizada de 17 a 20 de agosto na Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), área central da cidade. Entre as atrações anunciadas estão os shows com: Raça Negra, Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias e Guilherme e Santiago.

O parque de diversão da Festa do Folclore já começou a ser montado e começará a funcionar antes mesmo do início do evento.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Mores, a Esplanada da NOB é um lugar bom para a realização do evento.

Outra novidade neste ano será a praça de alimentação que será comandada pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas.

O secretário destaca que a Festa do Folclore, além de proporcionar lazer e diversão para a população, é importante também para ajudar as entidades filantrópicas.

