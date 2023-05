Festival de Bandas e Fanfarras terá participação de dez cidades de MS

No dia 14 de junho será realizado, na Esplanada da NOB, o 4º Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas, reunindo quase 650 músicos das bandas de 10 cidades de Mato Grosso do Sul, mais 205 integrantes das bandas anfitriã, que são a Cristo Redentor, Jomap e 15 de junho, somando um total de 855 pessoas.

O evento, que já se tornou tradicional, anuncia a abertura das festividades da Emancipação Política e Administrativa da Cidade, que completa 108 anos no dia 15 de junho. O festival terá início às 19h no dia 14 de junho na Esplanada NOB, no Centro da Cidade, sob a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e apoio de diversas outras pastas das Administração Municipal.

Conforme o maestro Luíz Carlos Relíquias, que rege a Banda Musical Cristo Redentor de Três Lagoas, o evento realizado pela Smas é um dos melhores do Brasil. “Além de reunir diversas cidades do nosso estado, temos uma estrutura de alto nível para a realização do evento, bem como para receber todos os integrantes com guias, motoristas, cozinheiras, cardápios personalizados e etc”, comentou.

Aniversário de 108 anos

Além de tocarem no evento no dia 14, as bandas permanecem na cidade e agraciam o Desfile Cívico de 108 anos de Três Lagoas, realizado na manhã do dia 15 de junho (quinta-feira) no mesmo local (Esplanada NOB), que contará com a presença de diversas instituições, forças de segurança, projetos sociais, alunos das Escolas Municipais e servidores públicos.

Lista de bandas

Banda Marcial Manoel Bonifácio, com 100 integrantes (Campo Grande);

Banda Municipal de Costa Rica, com 50 integrantes (Costa Rica);

Banda Marcial Getúlio Vargas, com 100 integrantes (Nova Andradina);

Associação da Guarda Mirim e Banda Cristo Rei, com 48 integrantes (Água Clara);

Banda Marcial Municipal Santa Maria de Selvíria, com, 25 integrantes (Selvíria);

Banda Musical Municipal Professor Ezequiel Balbino, com 75 integrantes (Anaurilândia);

Banda Municipal 30 de Setembro de Camapuã, com 60 integrantes (Camapuã);

Banda de Música Municipal Professor Isaac Borges Capillé, com 90 integrantes (Ponta Porã);

Banda Marcial de Inocência, com 60 integrantes (Inocência);

Banda Musical de Paraíso das águas, com 50 integrantes (Paraíso das águas).