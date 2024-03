Festival de Basquete 3×3 será realizado nesta quinta-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vai promover o Festival de Basquete 3×3. Podem participar da competição jogadores do sexo masculino e feminino, praticantes da modalidade com mais de 16 anos de idade.

O campeonato será realizado nesta quinta-feira (14), no período noturno. As inscrições devem ser realizadas no Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, 858, das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, até o dia do evento.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas