Festival de música premia com carro zero quilômetro

O festival de música Paranaíba Voice Kids irá premiar com um carro zero quilômetro a criança que vencer a competição. Foram selecionadas 24 crianças de escolas do município, que se apresentaram na última semana. Para a segunda etapa, que ocorre neste sábado (21), serão 15 apresentações. A final acontece em 28 de outubro.

A primeira etapa teve como jurados a dupla Patrícia e Adriana, e o integrante Silas Sidney da Santa Helena Banda Show, que avaliaram os participantes e escolheram os que mais se destacaram.

Nesta segunda etapa os jurados serão o cantor Soleny e Gilson e Junior, que irão avaliar os classificados. O festival é direcionado para crianças de 8 a 15 anos, visando valorizar e fomentar a cultura musical, além de proporcionar a descoberta de novos talentos e a expandir o nome do município. (T.M)