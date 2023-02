A previsão para esta quarta-feira (1), é de sol com muitas nuvens durante o dia, e chuva à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas chuvas intensidade forte e tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento para toda costa Leste de Mato Grosso do Sul.

A temperatura em Três Lagoas registrou a mínima de 23°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.