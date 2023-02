'Fevereiro Laranja': incidência de leucemia é baixa em Três Lagoas

A incidência de leucemia é considerada baixa em Três Lagoas. O assunto está na pauta do ‘fevereiro laranja’ que se dedica ao diagnóstico precoce da doença. Somente os casos crônicos e agudos que acometem idosos são tratados na cidade. Os demais são encaminhados para outras localidades, entre elas, a capital, Campo Grande.

O cadastro de doadores de medula óssea na cidade possui atualmente 8.670 pessoas, entretanto, no mês de janeiro, somente 15 novos doadores foram incluídos no sistema. A importância de ser doador se deve ao fato de que os pais do paciente têm apenas 5% de chance de serem compatíveis com ele. Já os irmãos diretos tem entre 25 e 35% de compatibilidade provável.