Fiéis celebram o Dia de Corpus Christi em Três Lagoas

Uma das mais importantes datas do calendário cristão, o Dia de Corpus Christi ou Corpo de Cristo foi comemorado, nesta quinta-feira (31), com missas, festas e celebrações por vários cantos do Brasil. A data é associada a religião católica.

Em três lagoas, as celebrações de Corpus Christi começaram as 6h da manhã, com missas nas paróquias. Ao longo dia, cerca de 1.000 fiéis participaram da confecção do tradicional tapete, que simboliza amor e carinho por Jesus Cristo.

O Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp explicou que o tema escolhido para este ano foi "Amizade Social" e ressaltou o significado da confecção do tapete feito pelos fiéis voluntários.

“Cristo diz que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo que deu a vida por nós e deu seu corpo e sangue por nós como alimento para nós é a fonte de toda a amizade”, explicou Dom Luiz Knupp.

Crianças, jovens e adultos participaram da programação. A estudante Maria Angelica faz parte da paróquia Santo Antônio. Ela participa das celebrações de Corpus Christi desde 2016.

“Esse momento serve para nós trabalhar e refletir sobre esse dia festivo, onde Jesus vai sair em procissão para que ele possa trazer amor, paz e esperança para esse mundo que estamos vivendo”, expressou a estudante Maria Angelica.

O tapete foi sendo construído ao longo da avenida Antônio Trajano até a praça Ramez Tabet, no centro da cidade. Cada uma das cinco paróquias de Três Lagoas ficou com um quarteirão para confeccionar parte do tapete.

As estudantes Ana Livia Lopes, Isabela Bento e Sofia Silveira participaram das celebrações em edições anteriores, gostaram e decidiram participar novamente esse ano.

“Eu participei ano passado e gostei muito. É muito legal essas tradições de fazer o tapete. A gente vem fazemos em família, tem os lanches e a noite tem a procissão”, contou a estudante Ana Livia Lopes.

As procissões pelas ruas, com as vias decoradas com tapetes de areia e serragem, flores e outros materiais é uma tradição e costume para católicos de outros países e faz parte da cultura religiosa entre os devotos no brasil desde a colonização.

O motorista Rogério Miranda diz que essa é umas das mais importantes celebrações para o cristão. “Esse momento não pode passar, é o ápice para da vida do Cristão”, expressou. Corpus Christi não é apenas uma expressão de fé, mas também um evento que fortalece laços comunitários e preserva tradições culturais.

