Fila para perícia médica tem agendamentos até fevereiro

A concessão de benefícios previdenciários pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) enfrenta desafios, em Três Lagoas. Responsável por autenticar e fornecer afastamento remunerado temporário, conhecido como auxílio-doença, e conceder a aposentadoria por invalidez mediante avaliação, o INSS tem sido alvo de críticas devido à demora na marcação de exames de perícia médica.

Pessoas que aguardam receber benefícios têm denunciado longas filas de espera para agendamento do exame. Alguns relatos apontam para uma maior celeridade no processo em cidades do estado de São Paulo, como Andradina e Araçatuba, em comparação à unidade de Três Lagoas.

As denúncias não se limitam apenas à espera prolongada. Também há registros de um número insuficiente de profissionais médicos, resultando em falta de disponibilidade em dias de exames. Isso contribui para a acumulação de casos de pessoas que aguardam meses por uma avaliação.

Enquanto isso, pessoas que necessitam do benefício, mas ainda não obtiveram a comprovação, muitas vezes continuam exercendo suas funções, mesmo estando incapazes

Para aqueles que precisam agendar perícias, é necessário ligar para o telefone 135 e abrir uma conta no aplicativo "Meu INSS". A senha utilizada é a mesma do aplicativo gov.br. Caso haja dificuldades de acesso ao aplicativo, a alternativa é obter a senha na unidade, localizada na Rua Zuleide Pérez Tabox, número 336, no Centro.

