Filho atira e mata pai durante briga em bar

Um caso de homicídio registrado, na tarde desta quinta-feira (1), chamou a atenção, no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas. Um homem, de 36 anos, efetuou um disparo contra o próprio pai, de 64 anos, durante uma discussão em um bar.

O tiro atingiu o rosto do idoso Manoel de Jesus Nascimento, que morreu no próprio local. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o filho fugiu logo após o crime em uma moto. O bar era da vítima.

De acordo com o registro policial, os dois haviam discutido na noite anterior, após Manoel repreender e agredir verbalmente a neta, devido a opção sexual.

O filho e pai da garota não gostou da atitude. Na tarde de quinta, o homem foi até o bar e novamente se encontrou com Manoel, que o aguardava com uma faca, segundo relatos de testemunhas. Na ocasião, houve outra discussão e o filho efetuou um disparo contra o pai.