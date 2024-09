Filho é preso ao descumprir medida protetiva e ameaçar matar mãe e irmã

Uma ocorrência de violência doméstica, em Três Lagoas, resultou na prisão de um homem, de 23 anos, após desrespeitar uma medida protetiva. O fato ocorreu, no bairro Centro, na Vila Vicentina, na tarde de segunda-feira (9). O suspeito resistiu a prisão feita pela Polícia Militar.

A mãe dele, de 48 anos, havia obtido uma ordem judicial que mantém o filho há 300 metros de distância dela e da irmã, devido a comportamentos violentos relacionados ao uso de álcool e drogas.

No entanto, o suspeito desrespeitou a ordem judicial e, armado com uma faca, visivelmente agressivo, ameaçou a mãe e a irmã dele. Mesmo com a chegada dos policiais, ele continuou a resistir e a ameaçar a família. Durante a abordagem, o homem causou danos à porta de metal do compartimento de detenção, ferindo a mão ao bater na estrutura.

Após ser contido, o suspeito foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac) para as medidas legais necessárias. A violência é contínua e o jovem frequentemente retorna após ser liberado, aumentando o medo entre os familiares.

A situação está sendo acompanhada pelas autoridades, e o caso segue em investigação.