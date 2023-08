Filho encontra pai degolado dentro de residência

Um idoso, de 61 anos, foi encontrado morto em sua residência, um conjunto habitacional, no bairro Santa Júlia, em Três Lagoas, próximo ao Estádio Madrugadão, na noite deste domingo (20), pelo seu filho.

De acordo com a Polícia Militar, o filho notou o desaparecimento do pai, que não havia respondido as mensagens e nem ligações no celular, nos últimos dias. Ao entrar na casa, encontrou o idoso caído no quarto, já sem vida, com múltiplos ferimentos por faca e degolado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as forças de segurança, incluindo a Força Tática da Polícia Militar, Polícia Civil e a perícia, foram acionadas. Após avaliação, concluiu-se que a vítima havia sido morta entre sexta-feira (18) e sábado (19), indicado pelo corpo em decomposição.

Apesar de não encontrar a arma do crime no local, os investigadores notaram sinais de luta no quarto, sugerindo que a vítima possivelmente tentou se defender do agressor. A identidade do suspeito e as motivações do crime ainda são desconhecidas. O filho mencionou que o celular do pai não foi encontrado na residência.

