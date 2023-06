Filho que matou o pai com um tiro no rosto depõe na delegacia e alega legítima defesa

O trabalhador rural Manoel de Jesus Nascimento Filho, de 36 anos, se apresentou na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, quatro dias após assassinar o próprio pai, de 64 anos, com um tiro no rosto, durante uma discussão em um bar. O suspeito estava acompanhado pelo advogado e alegou, em depoimento na tarde de segunda-feira (5), ter agido em legítima defesa, na ocasião.

O crime ocorreu na última quinta-feira (1º), no bairro Jardim Carandá, em um bar que é da vítima Manoel de Jesus Nascimento e atualmente estaria arrendado para o filho e a esposa dele. De acordo com o delegado Fernando Casati, que apura o caso, o suspeito disse em depoimento que tinha desavenças com o pai por conta do bar e que, no dia do crime, o idoso o teria atacado com o facão.

Manoel de Jesus estava com uma arma calibre 38 e efetuou o disparo atingindo o rosto do pai. O revólver usado no crime foi apreendido pela Polícia Civil durante o depoimento do suspeito. O delegado informou ao JPNews que Manoel não tem antecedentes criminais e que trabalha em fazendas na região.

“Várias pessoas presenciaram o homicídio e ainda hoje vamos começar as oitivas na delegacia”, declarou o delegado Fernando Casati. O suspeito Manoel de Jesus foi liberado após prestar depoimento e vai responder em liberdade.