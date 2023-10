PM realiza operação e 31 pessoas são levadas para a delegacia

O 2º Batalhão de Polícia Militar realizou a operação “Saturação”, no final de semana, em diversos bairros, visando combater crimes em Três Lagoas. Ocorreu policiamento ostensivo, no bairro Parque São Carlos, Vila São João, Guanabara, região do Novo Oeste e Orestinho. De acordo com a PM, os policiais promoveram diversas blitzes, onde aproximadamente 52 veículos, foram abordados.

Segundo a Polícia Militar, um homem teria sido levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) ao ser flagrado com uma porção de drogas. Ele foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal. As ações são na tentativa de coibir crimes de tráfico de drogas, furtos, exploração sexual e corrupção de menores.

Cidades vizinhas, que são de responsabilidade do 2º BPM, como Água Clara, Brasilândia, Selviría e Inocência, também passaram por fiscalização. No saldo total das ações da operação Saturação, em Três Lagoas, e os outros municípios 182 pessoas foram abordadas, 167 veículos fiscalizados, 31 pessoas levadas para delegacias e presas por crimes ou contravenções.

A Polícia Militar informou que a população pode auxiliar as forças policiais à combater o crime, denunciando pontos de venda de drogas, locais com pessoas em atitudes suspeitas, entre outras situações, em que a PM possa intervir. Basta entrar em contato pelo 190 de emergência, (67) 3919-9737, 3919-3738, ou no WhatsApp da Polícia Militar 3919-9700.