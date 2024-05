Fim de semana será de tempo seco e altas temperaturas em Três Lagoas

A sexta-feira (3), será de sol com algumas nuvens, mas o tempo seco e altas temperaturas ainda predominam em Três Lagoas.

Os termômetros ainda registram altas temperaturas onde a máxima pode chegar aos 36°C, o alerta é para os baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este cenário é por conta de um sistema de alta pressão que impede a formação nuvens e pancadas de chuvas.

Chuva mesmo são esperados nas regiões Sul e Oeste de Mato Grosso do Sul, devido a aproximação de uma frente fria. Aliado ao fenômeno, o transporte de calor e umidade juntamente com um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai podem favorecer a formação de instabilidades.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 24°C. Para o fim de semana o cenário não muda e são esperadas temperaturas máximas acima dos 34°C.