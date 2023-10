Finais do Jogos da Melhor Idade será nesta terça-feira em Três Lagoas

Finais dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, etapa de Três Lagoas nas modalidades vôlei adaptado e bocha acontecem nesta terça-feira (3).

Durante o final de semana, as 26 cidades que participam do campeonato realizaram os jogos da fase de grupo e os melhores colocados seguem na competição para disputar os troféus das duas modalidades, nas categorias 50 +, 60+ e 70+.

A competição é promovida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Representante dos donos da casa, a equipe do vôlei adaptado feminino 60+ é Três Lagoas na final, o time vai brigar pelo título da competição contra a equipe de Campo Grande. Na categoria 70+, as atletas vão disputar o 5º lugar. No masculino, a equipe 70+ de Três Lagoas terminou a competição no 5º lugar, os atletas 60+ disputam o sétimo lugar nesta terça-feira.

No bocha também tem três-lagoenses na final, a dupla 60+ formada pelos atletas Manoel e Carlos disputam a medalha de ouro.

Os jogos das finais do vôlei adaptado acontecem nesta terça-feira (3), no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, a partir das 17h e as finais do bocha no Centro de Convivência “Tia Nega” também partir das 17h.