Finais dos campeonatos sub-11 e sub-15 serão realizados neste fim de semana em Três Lagoas

Neste fim de semana, no sábado (9) e domingo (10), será realizado as finais do Campeonato Municipal de Futebol de Categorias de Base, Sub-11 e Sub-15, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), no estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden).

No Sub-11, os meninos do E.F. Pedrinho F.C. e E.F. Meninos do Bela Vista A disputam no sábado, a taça de campeão, a partir das 15h50. Um pouco antes, as equipes do E.F. Meninos do Bela Vista B e SER Arapuá brigam pelo terceiro lugar, às 15h10.

Continue Lendo...

Os times do EFMC Recanto do Galo e o EF Marrom são os finalistas do Sub-15. A finalíssima será no domingo, a partir das 8h40. O troféu do terceiro lugar será disputado entre PSFSA 3TLCA/MS Brasil e E.F. Meninos do Bela Vista A, às 7h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a agenda

Dia 09/03 (sábado)

Sub – 11

15h10 – E.F. Pedrinho F.C. x E.F. Meninos do Bela Vista A

15h50 – E.F. Meninos do Bela Vista B X SER Arapuá

Dia 10/03 (Domingo)

Sub – 15

7h10 – PSFSA 3TLCA/MS. Brasil A x E.F. Meninos do Bela Vista A

8h20 – EFMC Recanto do Galo X EF Marrom

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas