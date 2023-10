Final de semana será de altas temperaturas e pancadas de chuva em Três Lagoas

Final de semana chegou e a previsão do tempo é de altas temperaturas e não estão descartadas pancadas de chuva para Três Lagoas.

Nesta sexta-feira (6), o dia será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Centec), indica altas temperaturas e valores que pode atingir os 39°C na região Leste de Mato Grosso do Sul.

Aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 39°C.