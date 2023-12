Final de semana tem previsão de chuva e ventos fortes para Três Lagoas

A previsão do tempo indica final de semana chuvoso, nesta sexta-feira (8), será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosférica ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica. Além disso, o deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorecem a formação de nuvens e chuvas em todo Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Esperam-se acumulados de chuvas acima de 50 mm/24h, com destaque para as regiões Central, Sul e Leste do Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a temperatura máxima pode chegar aos 35°C.