Final de semana tem previsão de chuva para Três Lagoas

Sexta-feira (20), será mais um dia típico de verão, calor e com pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

O sol até aparece em alguns momentos do dia, mas a previsão é de tempo nublado e pancadas de chuvas para todo o Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas tempestades com rajadas de vento e raios.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação da disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados.

Em Três Lagoas a temperatura mínima foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.

No final de semana o cenário não muda, o sábado (21), tem previsão de pancadas de chuva, com temperaturas em elevação, a temperatura mínima prevista é de 23°C, e a máxima de 33°C.

O domingo (22), tem previsão de mais chuva para Três Lagoas, a temperatura mínima será de 22°C, e a máxima pode chegar 34°C.