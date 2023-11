Final do ano deve movimentar R$ 45 milhões no comércio de Três Lagoas

O final do ano de 2023 irá movimentar R$ 1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul, montante 17,44% maior que o ano de 2022, conforme aponta a pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae MS.

Em Três Lagoas, segundo o levantamento, a data deve injetar R$ 15 milhões na economia local, entre presentes e comemorações de Natal e Ano Novo.

Filhos, netos, enteados e afilhados serão os principais presenteados, seguidos dos pais, avós e tios, segundo a pesquisa. Quanto aos presentes, as roupas lideram as escolhas, seguidas de calçados e brinquedos.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: