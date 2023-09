Final do Campeonato Municipal de Futsal Série A e B acontece nesta quinta-feira

Com tabelas fechadas e os times definidos, será realizada nesta quinta-feira (21), no Ginásio Poliesportivo Professor “Eduardo Milanez” na Circular da Lagoa, a final do Campeonato Municipal de Futsal Série A e B promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Com início às 20h, a disputa pela série B será entre Elite FS/I 9 Telecom e Barbearia do Negueba. Já a partir das 20h30, acontece a disputa pela série A, entre o time Rodadinha / N. Op. Calha e Mercado Nossa Casa. A entrada é gratuita.

O Ginásio Poliesportivo Professor “Eduardo Milanez” fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira na Circular da Lagoa Maior.