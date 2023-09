Final do Campeonato Municipal de Futsal Série A e B será na quinta-feira

Devido aos reparos necessários que estão sendo executados no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, a Secretaria municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) comunica que a grande final do Campeonato Municipal de Futsal Série A e B foi adiada para próxima quinta-feira (21) e será realizada no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez” na Circular da Lagoa.

Na terça, no mesmo local, tem a decisão do 3º lugar entre Comercial/Fut Beer e Mega FS/Despachante 3 Lagoas pela série A. Os finalistas da série B serão definidos ainda nesta sexta-feira (15), nas partidas a serem realizadas na Escola Sesi.

A briga pelo título de campeão da série A já tem definidos os times Mercado Nossa Casa e Rosadinha/N.O Calha.