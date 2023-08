Final do Campeonato Municipal de Voleibol 2023 será nesta quinta-feira

O Campeonato Municipal de Voleibol 2023 será realizado, nesta quinta-feira (17), a partir das 19h, de acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). A disputa ocorrerá na AABB e o embate pelo título de campeão será entre AABB TL e RHM Dental/Azimute no feminino e Nevadas Beer versus RHM Dental/Azimute no masculino.

Além de troféus e medalhas, os quatro finalistas recebem valor em dinheiro como incentivo.

Nesta quarta-feira (16), no Ginásio de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, haverá a disputa pelo terceiro lugar entre EVAM e Fernando Corrêa no naipe feminino; na sequência, tem Atlética XVII de Junho contra o SESI TL pelo masculino, a partir das 19h.