Fiscalização especial da PMA ocorre até domingo

A Polícia Militar Ambiental (PMA) está intensificando a fiscalização e as ações de educação nas rodovias de Mato Grosso do Sul, prinipalmente nas regiões de pesca até domingo (10). Com ínicio na quinta-feira (7), a iniciativa tem como objetivo reduzir o impacto ambiental, como acidentes com animais nas estradas, provocado pelo grande fluxo de veículos no feriado prolongado.

Dados da PMA revelam que, entre 2016 e 2023, 17 onças-pintadas morreram vítimas de atropelamento na BR-262, em um de trecho de aproximadamente 200 km entre Miranda e Corumbá. Outro ponto que teve a atuação da polícia ambiental reforçada nesses últimos dias é no município de Coxim, onde está sendo realizado um torneio de pesca e o movimento de turistas tem sido maior nesta semana.