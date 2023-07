Fluxo de ruas próximas ao cemitério é liberado a partir desta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio do Departamento de Trânsito (Deptran), informa que a partir desta segunda-feira (31), as ruas de acesso ao bairro Novo Oeste e no entorno do Cemitério Municipal, que estavam com sentido modificado por conta das obras de pavimentação e urbanização da avenida Custódio Andries, voltam ao fluxo normal.

Por conta das obras, as ruas Abílio S. Campos (que passa em frente ao cemitério e velório municipal), Angelina Tebet (que dá acesso ao bairro Novo Oeste e ao Sesi Escola) e a rua Sobral (que dá acesso à rua Maria Guilhermina Esteves e ao bairro Vila Haro e Vila Verde) estavam com fluxos alterados.

O Deptran alerta a população para permanecer com a atenção redobrada nesses locais e obedeçam às sinalizações de trânsito. Além disso, a administração municipal pede que todos respeitem os limites do canteiro de obras, pois maquinários pesados, escavações e equipamento representam risco à segurança de pessoal não autorizado.