Fogo destrói carreta carregada com eucalipto na BR-262 em Três Lagoas

Um caminhão tritrem, utilizado no transporte de eucalipto, pegou fogo na rodovia BR-262, em Três Lagoas, na noite desta quinta-feira (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que se espalharam rapidamente pelo veículo.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram duas, das três composições de carga da carreta, em chamas. Para controlar o incêndio, foram mobilizados dois caminhões-pipa. Após o combate às chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo e isolaram a área.

O motorista do caminhão não estava presente quando os bombeiros chegaram. De acordo com testemunhas, ele teria notado o fogo nas composições, conseguido parar o veículo, desacoplado o caminhão rebocador e saído do local imediatamente.