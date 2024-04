Fogo destrói imóvel invadido e Corpo de Bombeiros é acionado

Um incêndio destruiu um salão, na noite desta terça-feira (9), na rua Manoel Antônio Jeremias, no cruzamento com a rua Diogenes Marques, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Por volta de 22h45, moradores avistaram uma densa fumaça sair do telhado do imóvel e foram até até lá chamar pelo homem que estaria residindo na casa. Não ouvindo resposta, os vizinhos ligaram para o Corpo de Bombeiros, que enviou três viaturas, duas de combate às chamas e uma de resgate.

O local já foi um estabeleimento comercial e atualmente está abandonado. Ele acabou invadido por usuários de entorpecentes. No momento do incidente, um dos moradores da região, relatou ter visto algo sobre a cama em chamas, mas não conseguiu identificar o que seria.

O fogo consumiu tudo rapidamente não deixando nada que havia no interior do local. O homem que estaria morando no salão não foi encontrado. Após os militares apagar as chamas, foi feito o rescaldo das paredes e tetos, para realizar uma varredura.

Após o rescaldo, os militares do 5° Grupamento de Bombeiros, isolaram o local com fita zebrada, devido o risco de desabamento. O homem que lá estaria vivendo, não apareceu para acompanhar o trabalho dos militares.

Devido o salão ter sido invadido, não ter energia elétrica e nem água, acredita-se que o fogo tenha sido causado por uma bituca de cigarr, já que o local não tem muro ou porta, na parte dos fundos, o que facilita o acesso de qualquer pessoa.