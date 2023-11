Fogo no Pantanal: focos aumentaram em 295%

Com as altas temperaturas registradas neste mês de novembro, os focos de incêndio no Bioma Pantanal voltaram a registrar números alarmantes.Dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revelam que desde o dia primeiro até o dia 16 deste mês foram registrados 3.024 focos de calor no Pantanal nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Um aumento de 295% em comparação ao ano inteiro de 2022, que registrou 1.625 incêndios no bioma. A análise dos dados revela que 2023 acumula o maior número de incêndios registrados na série histórica para o mês de novembro, desde 1998, ultrapassando o recorde anterior, que foi em novembro de 2022, com 2.328 focos.

Centenas de militares já foram mobilizados nas ações de combate aos incêndios. Os brigadistas contam com apoio do avião Air Tractor para tentar dissipar as chamas e outra aeronave para transporte dos militares, viaturas com kits pick-up – que auxiliam na captação de água.

A fumaça dos incêndios já tem prejudicado a visibilidade na BR-262, que dá acesso ao Pantanal em MS. A Polícia Rodoviária Federal pede para que os motoristas evitem trafegar pela região.