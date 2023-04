Foi divulgada lista de deferimentos no Processo Seletivo do Programa MS Alfabetiza 2023

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) da Prefeitura de Três Lagoas, em regime de colaboração com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, divulga a listagem dos candidatos deferidos e indeferidos na 1ª fase do Processo Seletivo Simplificado do Programa MS Alfabetiza, para constituição de banco reserva de colaboradores para a função de formador municipal.

O Processo Seletivo realizado pela Semec, conduzido e executado pela Comissão de Seleção Municipal, com o objetivo de constituir o Banco Reserva de Profissionais Colaboradores para a Função de Formador Municipal, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

O Candidato poderá interpor recurso à Comissão de Seleção Municipal no prazo de 1(um) dia, contando a partir da data de publicação do resultado de cada etapa, por meio do e-mail: semec@treslagoas.ms.gov.br

Para conferir a lista dos candidatos deferidos e indeferidos, clique aqui.