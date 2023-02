Foragida da justiça do PR é presa em Três Lagoas e condenada há 12 anos de prisão

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), realizou a prisão de uma mulher, de 26 anos de idade, que encontrava-se foragida da Justiça do Estado do Paraná. A prisão ocorreu nesta terça-feira (7).

A mulher foi condenada a 11 anos e 11 meses de prisão, no regime fechado, em razão da condenação em dois processos diferentes, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas. Os agentes da SIG foram informados que a mulher procurada pela Justiça do Estado do Paraná estaria morando em Três Lagoas.

Após ações desenvolvidas pela equipe do Núcleo Regional de Inteligência, o seu atual endereço foi localizado, no bairro Vila Nova, onde ela foi encontrada e presa.

A mulher foi levada para a sede do SIG e após ser submetida a realização do exame de corpo de delito, aguarda presa translado ao estado do Paraná para início do cumprimento da pena.