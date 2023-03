Foragido da Colônia Penal é recapturado transitando tranquilamente no Interlagos

Homem, de 45 anos, evadido do sistema prisional é recapturado pela PM quando transitava tranquilamente no Bairro Interlagos, em Três Lagoas. A prisão aconteceu, no domingo (19), por volta do meio-dia, na rua Josino da Cunha.

Segundo as informações policiais, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar, realizava fiscalização no local quando se depararam com o homem, um velho conhecido dos policiais, pela constante pratica do crime de furto.

Em consulta ao sistema policial foi constatado que o mesmo se encontrava evadido da Colônia Penal Industrial “Paracelso de Lima Vieira Jesus”, de Três Lagoas, desde o dia 08 de março, deste ano.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.