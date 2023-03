Foragido da justiça é preso na Praça dos Ferroviários em Três Lagoas

Um homem, de 48 anos, foi preso após denúncias, nas mediações da Praça dos Ferroviários, em Três Lagoas.

De acordo com as informações, policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil receberam denúncias anônimas, de quem um evadido do sistema carcerário estaria na mediações da praça.

Os policiais foram até o local onde encontraram o homem, ele foi preso e encaminhado para delegacia, de onde será encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.

A Polícia Civil ressalta que denúncias podem ser realizadas através do telefone/whatsapp (67) 3524-3224.