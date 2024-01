Foragido do estado de Minas Gerais é preso em Três Lagoas

Um homem de 25 anos, acusado de ser o autor de vários roubos pela justiça do estado de Minas Gerais, foi preso nesta manhã de quinta-feira (4), após a 3ª Delegacia de Polícia Civil, cumprir mandado de prisão, no Residencial Orestinho, região sul de Três Lagoas.



Durante a manhã desta quinta-feira, investigadores da 3ª DP, receberam a informação de que um foragido da Justiça Mineira, estaria escondido em um apartamento, do Conjunto Residencial Orestinho. Após a informação, os investigadores fizeram um trabalho de levantamento e conseguiram identificar, o local exato, onde o suspeito estaria se escondendo.

Após a confirmação da informação, os investigadores foram até o local, onde o suspeito estaria se escondendo e deram voz de prisão ao homem de 25 anos. W.J.A responde por crimes de roubo majorado, com emprego do uso de arma de fogo.

Depois de sua prisão, a justiça do estado de Minas Gerais foi informada, para proceder na transferência ddo suspeito, ou no cumprimento de sua pena, no presídio local em Três Lagoas.