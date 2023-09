Educação convoca 54 professores aprovados para cerimônia de posse na quarta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou a convocação 009/Semad/DRH/2023 para o ato de assinatura do termo de posse de 54 candidatos aprovados no concurso público de 2021.

Os selecionados considerados aptos nas etapas de exames admissionais e entrega de documentos comprobatórios ao cargo, deverão comparecer, na quarta-feira (6), às 8h, no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria, localizado na Secretaria Municipal de Educação (Semec), para assinatura do termo.

As informações foram publicadas no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), na sexta-feira (1º), edição 3417/2023.

Ao todo 54 professores, sendo 53 de educação Infantil e 1 professor de ciências – educação no campo, vão atender as Unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O documento cita relação de candidatos com pendências em relação a entrega de documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o cargo. Os citados foram convocados para regularizar a situação até às 8h, do dia 06, caso não façam o procedimento, serão considerados desistentes, perdendo a vaga respectiva, em conformidade com o item 13.6 do edital 001/2021.

Mais informações referentes à convocação, no site da prefeitura, na opção diário. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (067) 99155-1162.

A Cerimônia de Posse, será realizado na quarta-feira (6), às 8h, no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria, localizado na rua Alexandre Costa, número 130, bairro Centro.