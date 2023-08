Foram empossados 81 servidores aprovados no concurso público de 2021

Novos servidores aprovados no concurso público de 2021 tomaram posse na sexta-feira (18). Ao todo, 81 profissionais passaram a integrar o quadro municipal. A cerimônia de assinatura do termo de posse ocorreu no auditório da Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (Aems).

Dentre as funções que os servidores irão desempenhar estão secretário escolar, monitor de informática, assistente administrativo, médico plantonista, pedagogo, entre outras.

Os novos servidores vão integrar o quadro de colaboradores de quatro secretarias municipais: Saúde, Assistência Social, Finanças, Receita e Controle, Educação e Cultura.

