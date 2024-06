Força Tática aborda suspeito para averiguação e impede furto

A Força Tática da Polícia Militar realizou a prisão de um homem, de 32 anos, suspeito de furtar duas baterias automotivos nesta terça-feira (4), durante rondas pela rua Ostiano Garcia Moreira, na região do Chácara Imperial, extremo sul de Três Lagoas (MS).



Próximo às 11h, a Força Tática realizava patrulhamento ostensivo, pela região do Chácara Imperial, Vila Verde, Jardim das Violetas e Jardim das Flores, quando avistaram um homem empurrando uma bicicleta Caloi Poty, carregando uma bateria grande e uma menor.

O suspeito foi abordado para averiguação e questionado sobre a procedência dos objetos. Aos militares o homem teria informado, ter encontrado as baterias jogadas, próximo a um caminhão na marginal de uma rua, próximo a rodoviária BR-262.

Durante checagem ao nome do suspeito, foi constatado que o homem de 32 anos, teria inúmeras passagens por crimes de danos, furtos entre outros. Após ser confirmado a ficha criminal do suspeito, os militares foram com suspeito até o local onde ele teria, supostamente encontrado às baterias e foi avistado marcas de pés em um muro, pertencente a uma transportadora.



No momento em que os militares estava no local, o proprietário da transportadora foi ao encontro dos militares, para informar o furto de uma bateria grande, pertencente a um trator e uma pequena, pertencente a um carro.

Ao ser apresentado as baterias apreendidas, o empresário de 40 anos, confirmou ser os objetos subtraídos e afirmou aos militares, que o responsável pelo furto, ainda teria tendo furtar uma terceira bateria, pertencente a um caminhão, que teve os cabos elétricos rompidos, mas devido a falta de conhecimento do suspeito, o mesmo não teria conseguido retirar o objeto.



O homem de 32 anos recebeu voz de prisão em flagrante, pelo crime de furto qualificado e foi levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).