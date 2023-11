Força Tática e Getam cumprem mandados e dois foragidos foram presos

A Força Tática da Polícia Militar recapturou um foragido da justiça do Mato Grosso, após o foragido incomodar populares na noite deste domingo (5), na Praça Senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas.



Por volta de 18h45, populares ligaram no telefone 190, onde reclamaram ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que um homem em situação de rua, estaria abordando as pessoas, para pedir dinheiro, com a negativa dos populares o mesmo passava a xingar e ofender os populares, ameaçando agredi-las.



A viatura de Força Tática foi até a praça Senador Ramez Tebet, onde o suspeito foi localizado e abordado. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas em checagem ao nome do suspeito, foi constatado uma ordem judicial de prisão contra o homem de 26 anos, devido o mesmo ter cometido um crimes no estado vizinho, Mato Grosso.

Foi dada voz de prisão ao homem de 26 anos, pelo delito de perturbação da tranquilidade e cumprido o mandado de prisão. O homem foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

GETAM



No sábado (4), um homem de 37 anos, foi preso após ser flagrado dirigindo um carro GM Prisma, enquanto fumava um cigarro de maconha, na rua José Lopes Barbosa, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.



No período da tarde de sábado, os militares realizavam rondas pelo bairro Paranapungá, quando avistaram o suspeito fumando um cigarro de maconha e dirigindo. Foi dada ordens para o suspeito parar o veículo, o que foi acatado.



Durante revista ao veículo e ao suspeito, foi encontrado o cigarro de maconha que o suspeito fumava e pedido os documentos, do veículo e a CNH do suspeito. Para os militares do Getam, o homem confessou não ter CNH e foi apreendido o carro e dada vo de prisão ao homem de 37 anos, pelos crimes de dirigir veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, devido o consumo de drogas psicoativa e sem autorização governamental para dirigir.



Durante a checagem ao nome do suspeito, foi constatado um mandado de prisão a ser cumprido, pelo crime de homicídio. Além dos crimes de trânsito, o suspeito teve a ordem judicial, cumprida e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ficou preso, para ser apresentado à justiça e levado ao PSM (Presídio de Segurança Média).