Força Tática fecha boca de fumo e Conselho Tutelar precisou ser chamado

Uma mulher, de 24 anos, foi detida por tráfico de drogas, enquanto um homem, de 34 anos, foi autuado por posse de entorpecentes para consumo pessoal. Tudo aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (2), após os policiais da Força Tática da Polícia Militar flagrarem o homem comprando uma quantidade de drogas e saindo de uma residência, que estava funcionando como “boca de fumo”, na rua G, no bairro Nova Três Lagoas.

A área já estava sob vigilância devido a várias denúncias de tráfico e consumo de drogas na localidade. Durante patrulhamento na região, os policiais notaram um homem pegando algo através da grade de um portão, entregando dinheiro e saindo apressadamente. Eles procederam com a abordagem do suspeito, e durante a busca pessoal, encontraram duas porções de maconha, totalizando 5,5 gramas, nos bolsos do homem. No interior da residência, identificaram uma mulher, que teria entregado as drogas.

Conforme informações da Força Tática, a mulher teria admitido sua participação na transação das drogas. Ela alegou ter feito a entrega a pedido de seu marido, um homem, de 30 anos, que lhe enviou uma mensagem via aplicativo de celular, solicitando que entregasse a droga ao comprador. Segundo ela, o pagamento de R$50,00 já havia sido feito por meio de uma transferência eletrônica via PIX, feita pelo usuário.

Após a confissão da mulher sobre a negociação das drogas, os policiais solicitaram permissão para realizar uma busca na residência. Durante a busca, eles encontraram três tabletes de maconha com peso total de 1,224 kg, além de 143 gramas da mesma droga dividida em várias porções. Também foram apreendidos dois rolos de filme plástico, duas balanças de precisão, uma faca com vestígios de droga e três recipientes de armazenamento de entorpecentes, destinados a facilitar o armazenamento das drogas.

De acordo com as declarações da mulher à polícia, ela tinha conhecimento de que o companheiro estava envolvido no tráfico de drogas. Apesar de estar ciente dessa situação, ela optou por manter um relacionamento e os dois viviam juntos no local, desde fevereiro deste ano. A prisão em flagrante da mulher foi efetuada, e o Conselho Tutelar foi chamado, uma vez que o usuário havia ido até o ponto de venda de drogas acompanhado de sua filha de 7 anos.