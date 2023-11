Força Tática fecha boca de fumo e prende casal

Na tarde de quinta-feira (23), a Polícia Militar efetuou a prisão de um casal envolvido com o tráfico de drogas, após o fechamento de uma boca de fumo que operava em sua residência, situada na rua Crispim Coimbra, no bairro Jardim das Paineiras, conhecido como Zona Velha, na região norte de Três Lagoas.

A ação foi desencadeada em resposta a diversas denúncias anônimas recebidas pelo telefone 190 do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Informações indicavam que uma residência na rua Crispim Coimbra, era frequentada por usuários de drogas, envolvidos em compras e consumo de entorpecentes. Diante disso, a Força Tática passou a monitorar o local, testemunhando uma grande movimentação de viciados em drogas na área.

Durante a vigilância, os militares observaram uma mulher chegando ao portão da residência, pegando algo pela fresta e saindo apressadamente. Ao ser abordada, a suspeita foi encontrada com uma pedra de crack, pesando 1 grama. Alegando ser usuária de drogas, ela confessou ter adquirido o entorpecente por R$10,00 de uma mulher, que seria a responsável pela boca de fumo.

Posteriormente, os policiais se dirigiram à residência em questão, onde encontraram um casal acompanhado da proprietária do imóvel. Ao serem questionados sobre a presença em um local conhecido por atividade de tráfico, o casal alegou ser amigo dos donos e estar apenas passeando pela cidade, com a intenção de pernoitar na casa. Entretanto, a mulher que se identificou como a traficante admitiu, perante os militares, a prática de tráfico em colaboração com o marido, autorizando uma busca na casa.

Durante a revista na casa, os policiais apreenderam 40g de crack, dinheiro, uma balança de precisão e materiais para a confecção de porções da droga. A mulher explicou que ela era responsável pelas vendas diurnas, enquanto o marido atuava durante a noite, complementando a renda do lar, uma vez que ele possuía emprego fixo em uma conveniência.

Os militares então se dirigiram à conveniência onde o suspeito trabalhava. Durante a conversa, apresentaram as evidências coletadas durante a operação e questionaram o homem sobre sua versão de ser o proprietário da boca de fumo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou realizar as vendas noturnas para complementar sua renda insuficiente para sustentar a família.

Diante das provas coletadas, o casal recebeu voz de prisão. O Conselho Tutelar foi acionado para providenciar a guarda dos filhos do casal, que foram entregues aos avós maternos. O casal foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram autuados por tráfico de drogas.